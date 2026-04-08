Nei giorni 11 e 12 aprile 2026, i treni TILO S50 che collegano Varese, Gallarate e l’aeroporto di Malpensa non saranno operativi. Al loro posto, saranno disponibili servizi di autobus sostitutivi per questi percorsi. La modifica riguarda specificamente le corse tra le stazioni interessate e l’aeroporto, e si tratta di variazioni temporanee. I viaggiatori sono invitati a verificare gli orari aggiornati e le eventuali indicazioni sul sito ufficiale.

I collegamenti ferroviari TILO S50 tra Varese, Gallarate e l’aeroporto di Malpensa subiranno variazioni nei giorni 11 e 12 aprile 2026. Gli interventi infrastrutturali gestiti da Rete ferroviaria italiana comporteranno l’utilizzo di mezzi alternativi e un allungamento dei tempi di viaggio. Il disagio colpirà i pendolari e i viaggiatori che transitano tra il Ticino e la Lombardia proprio durante il weekend in questione. La necessità di eseguire lavori tecnici sulla linea renderà i tragitti più lenti del solito si sposta verso il terminal aeroportuale. Il dettaglio dei disagi tra sabato e domenica. Sabato 11 aprile 2026, il servizio subirà due interruzioni mirate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treni TILO S50: stop e bus sostitutivi per Malpensa l’11 e 12 aprile

Nuovo week end di lavori sulla Milano-Domodossola: treni cancellati e bus sostitutivi l'11 e il 12 aprileUn fine settimana di cantieri e disagi per i pendolari della linea Milano-Domodossola.

Linea Terni-Rieti-L’Aquila, stop ai treni dal 13 aprile al 10 maggio: lavori da 120 milioni e bus sostitutiviCircolazione ferroviaria sospesa per quasi un mese sulla linea Terni–Rieti–L’Aquila–Sulmona.

Lavori sulla linea ferroviaria: modifiche ai treni TILO S50Disagi tra Varese, Gallarate e Malpensa l’11 e 12 aprile. Previsti bus sostitutivi e tempi di viaggio più lunghi. laprovinciadivarese.it

Nel weekend modifiche ai collegamenti Tilo per MalpensaNei giorni 11 e 12 aprile 2026 vi saranno modifiche alla circolazione dei collegamenti TILO S50 tra Varese, Gallarate e Malpensa Aeroporto a causa di lavori infrastrutturali a cura di RFI. Da preveder ... varesenews.it