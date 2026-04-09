Blocco Microsoft | il buco di sicurezza che ferma WireGuard su Windows

Un problema tecnico legato a Microsoft ha impedito l’installazione di aggiornamenti fondamentali per il protocollo VPN WireGuard su sistemi Windows. La causa principale è la sospensione dell’account sviluppatore da parte di Microsoft, che ha bloccato la distribuzione di patch e aggiornamenti necessari. Questa situazione evidenzia una criticità nel processo di gestione della sicurezza dei software su alcune piattaforme.

L’impossibilità di distribuire aggiornamenti critici per il protocollo VPN WireGuard su sistemi Windows, causata dalla sospensione dell’account sviluppatore da parte di Microsoft, mette in luce una vulnerabilità sistemica nella gestione della sicurezza del software. Il creatore del progetto, noto online come zx2c4, si trova bloccato da un impedimento amministrativo che impedisce la firma digitale dei driver necessari al funzionamento del software a basso livello. La vicenda prende il via nel momento in cui, durante il tentativo di firmare il driver WireGuardNT — componente essenziale per operare nel kernel del sistema operativo — è apparso un messaggio di sospensione dell’account lato Redmond. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocco Microsoft: il buco di sicurezza che ferma WireGuard su Windows Windows 11, falla critica nel Blocco Note: Microsoft chiude il rischio di esecuzione remotaMicrosoft ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza urgente per Windows 11 per risolvere una grave vulnerabilità nel Blocco Note. Microsoft, Brasile indaga su Edge: concorrenza a rischio per pre-installazione esclusiva su Windows.L'autorità garante della concorrenza brasiliana, il CADE, ha aperto un'indagine formale su Microsoft per presunte pratiche anticoncorrenziali legate... Microsoft Defender ora blocca phishing, app e file pericolosi | Blocco app attivabileMicrosoft sta introducendo diverse nuove feature di sicurezza in Windows 11, come il blocco antiphishing e Smart App Control. windowsblogitalia.com Microsoft corregge bug critico nel Blocco Note di WindowsMicrosoft ha corretto una grave vulnerabilità nel Blocco Note di Windows che permetteva agli hacker di prendere il controllo dei PC Windows. C’è stato un tempo, beato, in cui il Blocco Note di Windows ... punto-informatico.it