Microsoft Brasile indaga su Edge | concorrenza a rischio per pre-installazione esclusiva su Windows

In Brasile, il CADE ha avviato un’indagine contro Microsoft perché il browser Edge viene installato di default su Windows, impedendo ad altri concorrenti di entrare nel mercato. La pre-installazione esclusiva di Edge su tutti i computer con Windows ha sollevato dubbi sulla lealtà della concorrenza. Nei negozi locali, molti utenti si sono trovati con Edge già preinstallato, senza possibilità di scelta.

Microsoft sotto accusa in Brasile: l’esclusiva di Edge nel mirino della concorrenza. L’autorità garante della concorrenza brasiliana, il CADE, ha aperto un’indagine formale su Microsoft per presunte pratiche anticoncorrenziali legate alla pre-installazione esclusiva del browser Edge sui sistemi operativi Windows. La vicenda, avviata a seguito di una segnalazione della Browser Choice Alliance, mira a verificare se l’azienda di Redmond abbia limitato la scelta dei consumatori e ostacolato la concorrenza nel mercato dei browser web attraverso accordi con i produttori di computer. L’indagine del CADE e le accuse alla Browser Choice Alliance.🔗 Leggi su Ameve.eu Microsoft sta provando a far girare i giochi Xbox in retrocompatibilità su Windows, per un leaker Microsoft sta esplorando nuove opportunità per espandere la retrocompatibilità dei giochi Xbox su Windows. Outlook bloccato su Windows 11? Microsoft corre ai ripari con un aggiornamento urgente Gli utenti di Windows 11 si sono svegliati con Outlook bloccato e senza poter inviare o ricevere email. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Brasile, polizia indaga su federcalcio(ANSA) - SAN PAOLO, 2 LUG - La polizia federale del Brasile sta passando in esame i contratti stipulati dalla Federcalcio brasiliana (Cbf) con la rete Globo, che trasmette in esclusiva in chiaro i ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sbarcati in Brasile non potevamo non organizzare una super festa di carnevale con Civitas Vitae Vedelago e festeggiare con maschere e stelle filanti tutti insieme - facebook.com facebook