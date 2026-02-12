Windows 11 falla critica nel Blocco Note | Microsoft chiude il rischio di esecuzione remota

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza urgente per Windows 11 per risolvere una grave falla nel Blocco Note. La vulnerabilità potrebbe permettere a malintenzionati di eseguire codice da remoto, mettendo a rischio i dati degli utenti. L’azienda invita tutti gli utenti a installare subito l’update per proteggersi da eventuali attacchi.

Blocco Note nel mirino: Microsoft chiude una vulnerabilità critica in Windows 11. Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza urgente per Windows 11 per risolvere una grave vulnerabilità nel Blocco Note. La falla, scoperta a febbraio 2026, permetteva l’esecuzione di codice dannoso tramite file Markdown manipolati, esponendo gli utenti a potenziali attacchi senza preavviso. La correzione, inclusa nel Patch Tuesday di febbraio, è stata distribuita automaticamente a tutti gli utenti Windows 11. L’evoluzione del Blocco Note e l’inatteso rischio di sicurezza. La scoperta della vulnerabilità giunge in un momento di profondo rinnovamento per il Blocco Note, un’applicazione iconica di Windows.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Windows 11

Microsoft ha scoperto una falla grave nel suo Blocco Note di Windows.

Microsoft ha annunciato che in Windows 11 non sarà più possibile usare i vecchi driver di stampa.

Ultime notizie su Windows 11

