Viterbo | blitz in carcere sequestrati cellulari droga e armi Delmastro lo Stato c’e'

Nella notte, presso il carcere di Viterbo, è stata condotta una vasta operazione di controllo da parte di oltre 350 agenti della polizia penitenziaria, con l’impiego di unità cinofile. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati cellulari, droga e armi, evidenziando l’impegno dello Stato nel garantire la sicurezza e l’ordine all’interno delle strutture carcerarie.

Maxi operazione all’interno del carcere di Viterbo. La scorsa notte, oltre 350 agenti della polizia penitenziaria, supportati da unità cinofile, hanno condotto una serie di perquisizioni all’interno della casa circondariale. Queste operazioni hanno portato al sequestro di decine di cellulari, centinaia di grammi di sostanze stupefacenti e diverse armi rudimentali. La dichiarazione del sottosegretario alla Giustizia. “Complimenti a uomini e donne della polizia penitenziaria per la maxi operazione e la perquisizione straordinaria a Viterbo nella notte di ieri – dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove -. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

