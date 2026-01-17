Blitz notturno nel carcere di Foggia | maxi sequestro di droga e cellulari intercettato un drone

Nella notte, la Polizia Penitenziaria di Foggia ha effettuato un intervento nel carcere, sequestrando dieci telefoni cellulari e varie dosi di droga. Durante le operazioni, è stato intercettato e recuperato anche un drone. L'intervento ha permesso di sequestrare sostanze illecite e strumenti potenzialmente utilizzati per attività illecite all’interno della struttura.

Sono 10 i telefoni cellulari e relativi kit di ricarica sequestrati, diverse le dosi di sostanze stupefacenti rinvenute, ed è stato intercettato e recuperato anche un drone durante le operazioni notturne condotte dalla Polizia Penitenziaria nel carcere di Foggia. Sono state impiegate circa 150 unità. A supportare gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria di Foggia anche personale proveniente dalle varie articolazioni della regione. I risultati confermano la gravità del fenomeno: hanno svelato comunicazioni occulte, la presenza di narcotici e la minaccia che arriva dall'alto con i droni.

