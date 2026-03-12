Droga e cellulari in carcere scatta il blitz della polizia penitenziaria

La polizia penitenziaria ha effettuato un blitz nella casa di reclusione ‘Gennaro De Angelis’ di Arienzo, sequestrando diversi cellulari e droga. Con l’ausilio delle unità cinofile del Nucleo Regionale di Avellino, gli agenti hanno trovato uno smartphone ancora funzionante e una quantità di sostanza illecita all’interno del carcere. L’operazione ha portato alla scoperta di dispositivi e sostanze vietate all’interno della struttura.

L'intervento è scattato nell'ambito di una mirata attività di intelligence interna. L'attenzione degli agenti si è concentrata su una specifica camera di pernottamento occupata da un detenuto. Nonostante un ingegnoso sistema di occultamento, il controllo accurato ha consentito di rinvenire il materiale illecito. "Il sequestro - riporta una nota - conferma l'elevato livello di attenzione e professionalità del personale della Polizia Penitenziaria in servizio ad Arienzo, guidato dal comandante Michele Pitti". Cellulare e stupefacente sono stati posti sotto sequestro, mentre proseguono le indagini. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Articoli correlati

Droga e cellulari nel carcere "Di Lorenzo", scatta l’operazione della polizia penitenziariaUn carico di droga e diversi micro telefoni cellulari sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria all’interno del carcere “Di Lorenzo” di...

Avellino, blitz della Polizia Penitenziaria: sequestrati droga e smartphone nel carcereNella tarda serata di ieri, presso la Casa Circondariale di Avellino, il personale di Polizia Penitenziaria in servizio di pattuglia automontata ha...

Contenuti e approfondimenti su Droga e cellulari in carcere scatta il...

Temi più discussi: Un drone per rifornire carcere con droga e cellulari: la scoperta dei carabinieri a Caltanissetta, arrestati tre giovani; Pronti a recapitare con un drone droga e cellulari ai detenuti, 3 arrestati; Droga e telefoni nel carcere di Cosenza, in 6 ai domiciliari per corruzione. Arrestato un agente della Penite; Ancora droga e telefonini in carcere: nuove perquisizioni al Lorusso e Cutugno, aggredito un agente.

Carcere di Prato, ancora droga e cellulari in pacchi portati dall'esterno. Rivolta dei detenutiUna situazione di illegalità continua a caratterizzare la struttura carceraria La Dogaia di Prato: la Procura di Prato torna a rendere noto l'impiego illegale di telefoni cellulari in carcere, oltre a ... 055firenze.it

Le videochiamate dei detenuti, i cellulari e la droga «nei panini e nei barattoli». L’indagine nel carcere di CosenzaNell'inchiesta della procura bruzia finisce anche un agente della penitenziaria accusato di «comportamento disfunzionale» ... corrieredellacalabria.it

L'uomo è stato sorpreso nella parte bassa del capoluogo. Con sé aveva anche droga - facebook.com facebook

#Ostia. Nascondeva 65 chili di droga in casa: tradita dalle passeggiate ad “orari fissi” con il cane. Trentaquattrenne arrestata dalla #PoliziadiStato - x.com