Colpi in serie nelle case e auto sempre diverse | blitz della polizia fermata la banda dei 4 tra Como e Lombardia

La polizia di Como ha smantellato una banda di quattro persone responsabile di numerosi furti in abitazioni e auto in diverse zone della Lombardia. Le indagini, coordinate dalle procure di Como e Milano, hanno portato al fermo dei sospetti. La banda, con base a Milano, si spostava tra il Comasco e altre aree della regione, colpendo con colpi ripetuti e sempre diversi, spesso in abitazioni e veicoli differenti.

Base a Milano, colpi nel Comasco e in tutta la Lombardia. È così che si muoveva la banda dei furti in abitazione smantellata dalla polizia di Stato di Como al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Como e, per la convalida, da quella di Milano.La squadra mobile della questura ha. 🔗 Leggi su Quicomo.it Furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture, blitz della polizia: fermata banda di CerignolaL’attività investigativa si è concentrata su un sodalizio criminale cerignolano dedito, senza soluzione di continuità, al compimento di reati di... Banda specializzata in colpi a sportelli Atm arrestata in Puglia dopo una serie di furti in diverse città italianeUna banda specializzata in colpi a sportelli automatici di pagamento Atm è stata arrestata dai carabinieri nel Foggiano, dopo una serie di furti... Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: Serie A Calcio a 5 - 25ª giornata: spettacolo, equilibrio e colpi esterni decisivi; Treviso 2026-27: la Serie C si gioca a colpi di euro e giovani; Fiori d'arancio e colpi di scena: le nozze diventano trend nelle storie di film e serie; Serie B – Bakery ci prova con l’attacco, Vicenza colpisce nel segno e vince 95-82. Furti in serie nelle abitazioni: Bande che arrivano da fuori, abbiamo rafforzato i controlliL’attenzione resta alta: stiamo mettendo in atto le contromisure per questo aumento temporaneo di furti. Dopo l’ondata di colpi messi a segno o tentati negli ultimi giorni in tutta la provincia, il ... ilrestodelcarlino.it Colpi a raffica in Serie B. Lo Spezia prende SernicolaColpi di mercato a raffica in questi primi giorni di ‘finestra’ per la Serie B. Il club più scatenato è certamente la Sampdoria che dopo aver chiuso il 2025 battendo proprio la Reggiana - non ... ilrestodelcarlino.it Sparatoria in tarda serata, 43enne ferito con quattro colpi di pistola alle gambe La notizia: https://qds.it/marano-napoli-sparatoria-43enne-ferito-quattro-colpi-pistola-gambe/ - facebook.com facebook #Tg2000 - Napoli, agguato a Ponticelli. Ucciso 20enne a colpi di pistola #7aprile #Tv2000 #Napoli #Ponticelli #Camorra #Cronaca #Omicidio #Campania #Criminalità #Sicurezza #Agguato @tg2000it x.com