BJK Cup | Paolini e Cocciaretto guidano l’Italia verso la Cina

L’Italia si prepara a affrontare le qualificazioni della Billie Jean King Cup con Paolini e Cocciaretto tra le protagoniste. L’obiettivo è ottenere il pass per Shenzhen, attraversando circa 9.300 chilometri di distanza. La squadra nazionale spera di superare il turno e di qualificarsi per la fase finale della competizione. La sfida si svolge in un clima di attesa e determinazione, con le due tenniste pronte a rappresentare il paese.

L’Italia punta a conquistare un biglietto per Shenzhen, percorrendo una distanza di circa 9300 chilometri attraverso la vittoria nel turno di qualificazione della Billie Jean King Cup. Il confronto tra l’azzurra e il Giappone si terrà sul terreno del Colle degli Dei, a Velletri, dove la squadra nazionale, diretta da Tathiana Garbin, cercherà di confermare il proprio status di bicampione in carica. Il fattore tecnico che guida la selezione azzurra. La forza del gruppo guidato da Garbin poggia su pilastri di altissimo livello che sembrano garantire un vantaggio competitivo netto rispetto alle giocatrici nipponiche. Jasmine Paolini rappresenta il fulcro del progetto italiano: la sua condizione attuale è tale da proiettarla verso prestazioni capaci di neutralizzare qualsiasi minaccia proveniente dal Giappone. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BJK Cup: Paolini e Cocciaretto guidano l’Italia verso la Cina BJK Cup 2026, le convocate di Italia-Giappone. Presente Jasmine Paolini, c’è anche Tyra Caterina GrantComincia da Velletri e dalla sfida con il Giappone, il cammino dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2026. Presentata la sfida di Bjk Cup a Velletri. Binaghi: "In futuro pensiamo alle finali in Italia"La Nazionale femminile campione del mondo, inizierà la difesa del titolo in Italia, a Velletri, il 9 e 10 aprile al Circolo Colle degli Dei contro il... Temi più discussi: Billie Jean King Cup 2026: programma, tutte le squadre e dove vedere le partite dell’Italia alle qualificazioni · Tennis; BJK Cup, le azzurre si allenano a Velletri per Italia-Giappone - Le immagini; Cambia l’Italia per la BJK Cup: Garbin fa una sostituzione per la sfida al Giappone; Italia in Billie Jean King Cup 2026, le convocate per le qualificazioni col Giappone: Jasmine Paolini e Sara Errani guidano le azzurre nella difesa del titolo · Tennis. BJK Cup: venerdì e sabato Italia-Giappone live su SuperTennisLa sfida tra Italia e Giappone per il turno preliminare della Billie Jean King Cup by Gainbridge 2026 in programma venerdì 10 e sabato 11 aprile ... sport.tiscali.it BJK Cup: Garbin sostituisce Grant, Stefanini convocata per il GiapponeLa capitana Garbin convoca Lucrezia Stefanini per la BJK Cup, Tyra Grant costretta al forfait contro il Giappone ... it.blastingnews.com Ecco come saranno le basi dei team a Bagnoli per l'America's Cup. I render svelati da Sport e Salute. Intanto anche una barca statunitense si aggiunge agli iscritti: sei finora le squadre in gara - facebook.com facebook Il sogno di Chieri si spegne sul più bello: la CEV Cup 2026 è del Galatasaray x.com