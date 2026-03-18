A Velletri è stata presentata la sfida di Bjk Cup, con le campionesse del mondo che inizieranno la difesa del titolo il 9 e 10 aprile contro il Giappone. Binaghi ha annunciato che in futuro si pensa a organizzare le finali in Italia. L’evento si svolgerà nella cittadina e coinvolgerà le squadre internazionali, con i match che si disputeranno nel fine settimana.

La Nazionale femminile campione del mondo, inizierà la difesa del titolo in Italia, a Velletri, il 9 e 10 aprile al Circolo Colle degli Dei contro il Giappone. L'appuntamento è stato presentato a Roma ed è stata l'occasione per il presidente della Fitp Angelo Binaghi anche di fare il punto sul tennis in Italia: "Oramai da qualunque parte la si guardi è acclarato che le grandi manifestazioni sportive come questa creano un impatto economico e sociale positivo sul territorio e rappresentano delle grandi occasioni di sviluppo per le città nelle quali si svolgono". Parlando poi della sfida sportiva, Binaghi ha aggiunto: "Sarà un ottimo preambolo per gli internazionali BNL d'Italia nei quali la Regione è ancora più al nostro fianco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Presentata la sfida di Bjk Cup a Velletri. Binaghi: "In futuro pensiamo alle finali in Italia"

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