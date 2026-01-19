BJK Cup 2026 l’Italia campione del mondo pesca il Giappone Ci sarà Naomi Osaka?

L’Italia si prepara a sfidare il Giappone nel turno preliminare della Billie Jean King Cup 2026, in programma tra venerdì 10 e sabato 11 aprile. Tra le possibili protagoniste, Naomi Osaka potrebbe partecipare alla sfida. Questa partita rappresenta un momento importante per la nazionale italiana, che desidera confermare la propria presenza nel torneo mondiale e affrontare con determinazione l’avversario asiatico.

L’ Italia ha scoperto chi sarà l’avversaria che dovrà affrontare tra venerdì 10 e sabato 11 aprile in occasione del turno preliminare della Billie Jean King Cup 2026. Il sorteggio odierno, tenutosi negli uffici dell’ITF a Londra, ha definito infatti gli accoppiamenti delle sette sfide che stabiliranno il quadro delle partecipanti alle Finals di Shenzhen, in programma a settembre con la Cina padrona di casa unica squadra già ammessa. Le azzurre, reduci da due titoli consecutivi in BJK Cup, ospiteranno il Giappone con l’obiettivo di raggiungere la Final Eight e restare quindi in corsa per una storica tripletta. 🔗 Leggi su Oasport.it

BJK Cup 2026: l’Italia bi-campione in carica costretta ad un turno di qualificazione

Per la Billie Jean King Cup 2026, l’Italia femminile di tennis, attuale campione in carica, deve disputare le qualificazioni. A differenza della squadra maschile, già qualificata come Paese ospitante della Final Eight di Coppa Davis a Bologna, le donne inizieranno il percorso dalla fase preliminare. Questo rappresenta un primo passo importante nel loro cammino verso il torneo principale, che si svolgerà nelle prossime settimane.

