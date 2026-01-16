BJK Cup 2026 | l’Italia bi-campione in carica costretta ad un turno di qualificazione

Per la Billie Jean King Cup 2026, l’Italia femminile di tennis, attuale campione in carica, deve disputare le qualificazioni. A differenza della squadra maschile, già qualificata come Paese ospitante della Final Eight di Coppa Davis a Bologna, le donne inizieranno il percorso dalla fase preliminare. Questo rappresenta un primo passo importante nel loro cammino verso il torneo principale, che si svolgerà nelle prossime settimane.

A differenza della squadra maschile, già ammessa alla Final Eight di Coppa Davis in qualità di Paese ospitante (l'evento si disputa a Bologna), la Nazionale italiana femminile di tennis dovrà cominciare dalle qualificazioni il suo cammino nella Billie Jean King Cup 2026. Le azzurre saranno costrette infatti ad affrontare un turno preliminare per volare alle Finals di Shenzhen, nonostante lo status di bi-campionesse del mondo in carica. Jasmine Paolini e compagne, reduci da una storica doppietta in BJK Cup (2024 e 2025), scenderanno in campo tra venerdì 10 e sabato 11 aprile per disputare un vero e proprio spareggio con in palio l'accesso alla Final Eight di settembre.

