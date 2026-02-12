Il mito di John Lennon torna spesso nella mia testa, soprattutto quando mi lascio trascinare dalla musica. Sono cresciuto ascoltando le sue canzoni, e ancora oggi, a distanza di tanti anni dalla sua morte, la sua voce mi accompagna nei momenti di relax. Ricordo bene quel giorno del 1980, quando avevo appena dieci anni e sentii la notizia dell’assassinio a New York. Da allora, Lennon rappresenta non solo un’icona musicale, ma anche un simbolo di idealismo e speranza per molti di noi.

Sarà l’età e la nostalgia della giovinezza, ma ascolto spesso la musica di John Lennon. Ero un bambino quando fu ucciso a New York l’8 dicembre 1980. L’omicidio mi colpì molto. Ancora oggi che sono passati 46 anni mi sembra che racchiuda un simbolismo, che però non so comprendere. William Mauri via email Gentile lettore, Lennon fu un artista emblematico di un intero secolo e il suo omicidio all’inizio degli spensierati anni ’80 rappresentò quasi una premonizione del futuro. Sì, è possibile vedere un simbolismo nella sua morte: un genio europeo assassinato da un folle americano. Guardi all’oggi e identifichi il folle in Trump.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

45 anni fa l'omicidio di John Lennon

