Lunedì 6 aprile 2026, il prezzo di Bitcoin ha raggiunto i 70.000 dollari, segnando un aumento significativo. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha fatto dichiarazioni contrastanti, passando da minacce di azioni militari a segnali di apertura verso negoziati con l’Iran. La situazione nel Medio Oriente rimane tesa a causa del blocco dello Stretto di Hormuz, mentre il mercato delle criptovalute reagisce all’incertezza politica.

Bitcoin ha registrato un’impennata questo lunedì 6 aprile 2026, mentre Donald Trump alterna minacce di attacchi militari a prospettive di accordi diplomatici con l’Iran per risolvere il blocco dello Stretto di Hormuz. La criptovaluta ha toccato i 69.870 dollari su Coinbase, trascinando il valore complessivo del mercato a 2,38 trilioni di dollari. Si tratta di un incremento di circa 70 miliardi di dollari, pari al 2,5%, che segna il picco più alto degli ultimi 11 giorni. Il movimento dei mercati avviene in un clima di forte instabilità energetica. Il prezzo del greggio è salito a circa 112 dollari al barile nella mattinata di lunedì, a causa della guerra in Medio Oriente e della chiusura dello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bitcoin vola a 70mila dollari: Trump tra ultimatum e tregua in Iran

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