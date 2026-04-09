Il Teatro Garibaldi di Bisceglie sarà teatro, sabato 11 aprile, di un concerto dedicato alle musiche di Disney. L’orchestra FaMiFaRe si esibirà durante l’evento, coinvolgendo il pubblico con le sue interpretazioni delle colonne sonore più note. L’appuntamento rientra in una programmazione che prevede momenti di musica dal vivo, con l’intento di offrire un’esperienza dedicata agli appassionati delle musiche e dei film d’animazione.

Il Teatro Garibaldi di Bisceglie si prepara a ospitare, nella giornata di sabato 11 aprile, un evento musicale dedicato alle celebri composizioni dell’universo Disney. L’appuntamento, intitolato I sogni son desideri, vedrà la partecipazione dell’orchestra FaMiFaRe sotto la guida del maestro Domenico De Musso, con l’obiettivo di offrire un percorso sonoro che attraversi diverse epoche della cinematografia d’animazione. La programmazione dello spettacolo punta a creare un ponte generazionale attraverso la musica. Il repertorio selezionato spazia dalle atmosfere classiche di Cenerentola e Biancaneve e i sette nani fino ai brani più recenti tratti da Frozen e Aladdin, includendo anche le note melodie de Il re Leone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bisceglie, magia Disney al Garibaldi: l’orchestra FaMiFaRe emoziona

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