Bisceglie celebra Gabriella Ferri | l’emozione di Sempre al Garibaldi

Venerdì 10 aprile alle 21:00, il Teatro Garibaldi ospiterà lo spettacolo teatrale e musicale intitolato “Sempre – Tante facce, una voce”, dedicato a Gabriella Ferri. L’evento ripercorrerà la carriera e la vita dell’artista attraverso canzoni e interpretazioni dal vivo. La serata mira a celebrare la figura di Ferri con un omaggio che unisce teatro e musica, attirando appassionati e fan della cantante romana.

Il Teatro Garibaldi ospiterà venerdì 10 aprile alle ore 21:00 lo spettacolo di teatro-canzone Sempre – Tante facce, una voce, un omaggio dedicato alla carriera e alla vita di Gabriella Ferri. L’evento, che prevede l’apertura dei cancelli alle 20:30, si inserisce nella programmazione teatrale curata dall’amministrazione comunale di Bisceglie in collaborazione con Puglia Culture. La serata promette di trasformare il palco in un viaggio emotivo, dove la musica e la narrazione si intrecciano per ricostruire il profilo artistico di una delle voci più emblematiche della storia italiana. Un ensemble per ridisegnare l’identità popolare. La messa in scena vede come protagonista Veronica Sinigaglia, che si occuperà sia della parte recitata che del canto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bisceglie celebra Gabriella Ferri: l’emozione di “Sempre” al Garibaldi Syria canta Gabriella Ferri: la valigia rossa al De’ ServiCosa: Syria in scena con “Perché non canti più”, spettacolo tributo a Gabriella Ferri. Leggi anche: Traindeville a Viterbo: Serenata per Gabriella Ferri