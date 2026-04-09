Bimbo di 11 anni investito da trattore è in terapia intensiva al Santobono | ha fratture e contusioni ai polmoni

Un bambino di 11 anni è stato coinvolto in un incidente a Campobasso, dove è stato investito da un trattore mentre si trovava in bicicletta. Dopo l’incidente, è stato trasportato al reparto di terapia intensiva di un ospedale napoletano. Le prime diagnosi riferiscono fratture e contusioni ai polmoni. La situazione clinica del ragazzo è sotto monitoraggio da parte dei medici.

Un bimbo di 11 anni in bici investito da un trattore a Campobasso, è ricoverato in terapia intensiva al Santobono di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it Tragedia al centro commerciale: è in terapia intensiva al Santobono l'11enne precipitato con la moto da crossSecondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Stella intervenuti sul posto a Miano, il giovanissimo, mentre era alla guida di un Lem... Bimbo trapiantato al Monaldi, resta in terapia intensiva: in arrivo esperti da tutta ItaliaRestano stabili ma in un quadro di grave criticità le condizioni cliniche del bimbo di 2 anni e 4 mesi ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli dopo... Temi più discussi: Bambino risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio in una Spa: è grave; Violentissimo frontale tra due auto: 6 persone coinvolte, tra cui due bimbi di 11 e 8 anni. Tutti sono stati trasportati in ospedale; Eventi per bambini e famiglie in aprile a Milano; Manerbio, investito bimbo di 11 anni. Ricoverato in codice giallo. Bimbo di 11 anni investito da trattore, è in terapia intensiva al Santobono: ha fratture e contusioni ai polmoniUn bimbo di 11 anni in bici investito da un trattore a Campobasso, è ricoverato in terapia intensiva al Santobono di Napoli ... fanpage.it Bimbo di 8 anni muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padreIl bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto ... ilgiornale.it "VI RACCONTO IL MIO GIOVANNI" Domani sera, giovedì 9 aprile, alle ore 20:30 sarà ospite in diretta a Nordest24 Paolo Trame, il papà del piccolo Giovanni, bimbo di 9 anni tragicamente ucciso dalla madre a Muggia. Ci parlerà di Giovanni mostrand - facebook.com facebook #TrasportoSanitarioUrgente: un bimbo di 2 anni in imminente pericolo di vita è stato trasferito nel pomeriggio di oggi a bordo di un #G650 del 31º Stormo dell’ #AeronauticaMilitare da Palermo a Milano. Maggiori dettagli aeronautica.difesa.it/news/aeronaut x.com