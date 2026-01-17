Tragedia al centro commerciale | è in terapia intensiva al Santobono l' 11enne precipitato con la moto da cross

Un bambino di 11 anni è stato ricoverato in terapia intensiva al Santobono dopo essere precipitato da circa quattro metri all’interno del centro commerciale

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia Stella intervenuti sul posto a Miano, il giovanissimo, mentre era alla guida di un Lem (piccola moto da cross a scoppio), è prima finito contro il parapetto per poi precipitare sulla rampa sottostante del parcheggio. Il veicolo utilizzato dal ragazzino non è omologato per essere utilizzato al di fuori di circuiti riservati. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le responsabilità sull'utilizzo del mezzo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

