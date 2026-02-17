Bimbo trapiantato al Monaldi resta in terapia intensiva | in arrivo esperti da tutta Italia

Un bambino di 2 anni e 4 mesi, sottoposto a un trapianto di cuore al Monaldi di Napoli, si trova ancora in terapia intensiva a causa delle complicanze sorte dopo l’intervento. La sua condizione, anche se stabile, rimane molto critica. Esperti da tutta Italia sono in arrivo per monitorare e gestire meglio il suo caso. Il bambino ha avuto problemi di respirazione e pressione sanguigna instabile nelle ultime ore.

Restano stabili ma in un quadro di grave criticità le condizioni cliniche del bimbo di 2 anni e 4 mesi ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli dopo le complicanze insorte a seguito del primo trapianto di cuore, effettuato il 23 dicembre 2025. Lo comunica l'Azienda Ospedaliera dei Colli nel bollettino medico diffuso ieri, lunedì 16 febbraio, autorizzato dai familiari del piccolo paziente, che hanno consentito alla diffusione di aggiornamenti clinici giornalieri, salvo diversa necessità. «Alle ore 19 – si legge nella nota – le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto si presentano stabili, in un quadro che permane di grave criticità.