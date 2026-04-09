Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, una bambina di tre anni è stata trasportata d'urgenza dalla Sardegna all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova con un volo sanitario. La bambina si trovava in condizioni di grave pericolo di vita al momento del trasferimento. Il volo, organizzato per garantire un rapido intervento, ha permesso di portare la piccola nel nosocomio specializzato.

Volo salvavita nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, per trasportare una bimba di tre anni, in grave pericolo, dalla Sardegna all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova.Il trasporto sanitario è stato predisposto dall'Aeronautica militare: il volo, come previsto dalle procedure per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Bimba di dieci anni in pericolo di vita: volo d'urgenza da Catania a GenovaMissione salvavita dell'Aeronautica Militare per una bambina di 10 anni trasportata d'urgenza da Catania a Genova con un aereo Gulfstream G650 del...

Neonata rischia di morire: volo d'urgenza dalla Sardegna a GenovaLa bimba è stata imbarcato ad Alghero dall'Aeronautica Militare insieme alla mamma e a un’equipe medica: dopo l'atterraggio è scattato il trasporto...

Temi più discussi: Bimba di 3 anni morsa da una zecca (rimossa rapidamente); Incidente stradale in galleria ad Ancona, morto il bimbo di 3 anni; Bimba di 3 anni in pericolo di vita: volo d'urgenza dalla Sardegna al Gaslini; Bimbo di 3 anni ha il passaporto tricolore ma non è cittadino italiano.

Bimba di 3 anni vaga da sola in strada nel Veneziano, soccorsa dai passanti e riconsegnata alla famigliaUna bimba di 3 anni è stata trovata mentre vagava da sola lungo via Argine Sinistro Po, nella zona di Rottanova, nel Veneziano. La bimba è stata prontamente soccorsa e riconsegnata alla sua famiglia. fanpage.it

Bimbo di 3 anni rischia di morire, carabinieri lo salvano con un volo d’emergenza dell’elisoccorsoVolo notturno dell'elisoccorso per salvare un bambino di 3 anni di Velletri: le operazioni dei carabinieri nella notte fra Pasqua e Pasquetta ... fanpage.it

BIMBA DI 2 ANNI IN PERICOLO DI VITA: TRASPORTO D’URGENZA DA COMISO A MILANO CON FALCON 900 DELL’AERONAUTICA Un intervento delicatissimo di trasporto sanitario d’urgenza si è reso necessario nel pomeriggio di oggi per una bambina d - facebook.com facebook

Doppio #TrasportoSanitarioUrgente oggi per i velivoli dell’ #AeronauticaMilitare. Il 1° con un G-650 per una bimba di 3 anni da Alghero a Genova, il 2° con un Falcon 900 per una bimba di 2 anni sulla tratta Comiso-Milano. Maggiori info shorturl.at/GVkDA x.com