Bimba di dieci anni in pericolo di vita | volo d' urgenza da Catania a Genova

Una bambina di dieci anni si trova in pericolo di vita, e l'Aeronautica Militare ha deciso di intervenire. La ragazzina, gravemente malata, è stata trasportata d’urgenza da Catania a Genova a bordo di un aereo Gulfstream G650, appartenente al 31esimo Stormo di Ciampino. Il volo è stato organizzato immediatamente per permettere il ricovero in un centro specializzato.

Missione salvavita dell'Aeronautica Militare per una bambina di 10 anni trasportata d'urgenza da Catania a Genova con un aereo Gulfstream G650 del 31esimo Stormo di Ciampino. Poi è scattata la corsa all'ospedale Gaslini in ambulanza. Il volo, come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato, giovedì 12 febbraio, dalla presidenza del Consiglio dei ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Giovedì sera il velivolo dell'Aeronautica Militare è decollato alla volta di Catania e ha preso in carico la bambina, in pericolo di vita, assistita costantemente da un’equipe medica e accompagnata dai familiari.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Un neonato di due mesi è stato trasportato d'urgenza da Catania a Roma, atterrando all'aeroporto di Ciampino con un volo dell'Aeronautica Militare.

