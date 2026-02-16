Velletri pronta per la sfida | l’Italia difende il titolo alla Billie Jean King Cup contro il Giappone nel 2026

Velletri si sta organizzando per ospitare la Billie Jean King Cup del 2026, dopo che l’Italia ha ottenuto il diritto di difendere il titolo contro il Giappone. La città ha già predisposto le strutture e le aree di accoglienza per le squadre, che arriveranno tra pochi mesi. La scelta di Velletri come sede ufficiale deriva dalla sua posizione strategica e dall’esperienza maturata in eventi sportivi simili.

Velletri si prepara ad accogliere la Billie Jean King Cup: l'Italia sfida il Giappone per la difesa del titolo. L'Italia affronterà il Giappone a Velletri, nel Lazio, il 10 e l'11 aprile 2026, in un incontro cruciale per la qualificazione alla Billie Jean King Cup, il torneo a squadre femminile di tennis più importante al mondo. La sfida rappresenta un'occasione significativa per la squadra azzurra, bicampione in carica, e un'importante vetrina per il territorio dei Castelli Romani. Un evento strategico per il tennis italiano. La scelta di Velletri come sede del tie di qualificazione non è casuale. Italia-Giappone di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri. Prima volta assoluta della città laziale Velletri ospiterà per la prima volta una partita di Billie Jean King Cup nel 2026, perché è stata scelta come sede del debutto dell'Italia contro il Giappone. Billie Jean King Cup: per le Azzurre la difesa del titolo riparte dal Giappone La Billie Jean King Cup torna con l'Italia pronta a difendere il titolo.