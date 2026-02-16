Italia-Giappone di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri Prima volta assoluta della città laziale

Velletri ospiterà per la prima volta una partita di Billie Jean King Cup nel 2026, perché è stata scelta come sede del debutto dell’Italia contro il Giappone. La decisione sorprende molti, considerando che la città laziale non aveva mai ospitato eventi di questo livello. La partita si terrà nel mese di febbraio, portando così un grande evento sportivo nel centro della cittadina.

Scelta a sorpresa per la città sede del turno d'esordio dell'Italia in Billie Jean King Cup 2026 contro il Giappone. Il match di primo turno delle due volte campionesse in carica si giocherà a Velletri, città sulla quale da decenni si dibatte circa la sua appartenenza o meno ai Castelli Romani (la questione è storica: per secoli Velletri è stata libero comune). In particolare, la sede sarà quella del Colle degli Dei, un complesso che non è proprio nel centro della città, ma non è comunque distante. Come si diceva, una scelta sorprendente, ma di sicuro fascino, perché si va in uno dei luoghi più iconici che si possano trovare a pochi chilometri da Roma.