Billie Jean King Cup 2026 | i precedenti dell’Italia contro il Giappone Il quarto del 2024 unica volta

Nel corso della storia della Billie Jean King Cup, conosciuta anche come Fed Cup, che dal 1963 rappresenta il principale torneo internazionale a squadre nel tennis femminile, l’Italia e il Giappone si sono affrontate in un’unica occasione. Questo incontro si è svolto nel quarto di finale del 2024, rappresentando così l’unico confronto diretto tra le due nazionali nel corso dei quasi sessant’anni di competizione.

Solo una volta, nella storia della Fed CupBillie Jean King Cup che dura fin dal 1963, Italia e Giappone si sono confrontati tra loro. Ed è avvenuto in tempi molto recenti: era il novembre del 2024, con le Finals a Malaga e i quarti di finale a dispiegarsi in quello che fu un tentativo, non più ripetuto, di fondere le finali della competizione femminile con quelle della Coppa Davis maschile (o di quel che ne è ora). In quell’anno, l’Italia tutta aveva scoperto Jasmine Paolini con le sue due finali Slam al Roland Garros e a Wimbledon, la top ten e la capacità di tenere testa a tutte le big. Nondimeno, la toscana aveva iniziato a formare un notevole doppio con Sara Errani, quello che le avrebbe portate a vincere l’oro olimpico e il Roland Garros assieme. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Ogni partita è una storia a sé. Avere al proprio fianco una squadra con cui condividere ogni sfida, come i nostri azzurri e le nostre azzurre, fa la differenza. @LavoropiuSpA è Team Sponsor delle Nazionali di Davis Cup e di Billie Jean King Cup. #tennis | # x.com