Bilancio partecipato 2026 al via gli incontri nei quartieri di Este

Sono iniziati gli incontri pubblici nei quartieri e nelle frazioni di Este per presentare il Bilancio partecipato 2026. Le riunioni coinvolgono residenti e rappresentanti locali e si svolgono in diverse aree della città e delle frazioni. L’obiettivo è informare i cittadini sulle modalità di partecipazione e raccogliere eventuali proposte o osservazioni riguardo alle risorse previste nel bilancio. Le date e i luoghi degli incontri vengono comunicati attraverso i canali ufficiali del Comune.

Partono gli incontri pubblici nei quartieri e nelle frazioni per presentare il Bilancio partecipato 2026. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, punta a coinvolgere direttamente i cittadini nelle scelte di spesa e negli investimenti per la città, attraverso la proposta di progetti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Gestione rifiuti urbani: confronto con i cittadini, cinque incontri nei quartieriBRINDISI - Il Comune di Brindisi sta promuovendo un’attività strutturata di processo di ascolto territoriale, dedicata ai temi della gestione dei... Il Municipio Centro Est rafforza la rete di incontri nei quartieri per la popolazione anzianaDue cicli di incontri dedicati alla prevenzione e al benessere, con un’attenzione particolare alla popolazione anziana, sempre più centrale nel... Temi più discussi: Bilancio partecipato: 14 i progetti in gara / Notizie / Novità / Homepage; Caltanissetta. Bilancio partecipativo 2026, l’assessore Pasqualino: Ultimi giorni per la scelta delle aree tematiche, invito tutti i cittadini a votare; Bilancio Partecipativo 2026, a Caltanissetta ultimi giorni per votare le priorità dei cittadini; La Regione Veneto approva in anticipo il bilancio 2026 e lancia un percorso partecipativo con cittadini e associazioni. Torna il Bilancio partecipato. Con una novitàAl via la nuova edizione del Bilancio partecipativo. Con una novità: a suggerire idee per una Rescaldina del futuro più bella e accogliente potranno concorrere anche i bambini dai 5 anni in su. ilgiorno.it Campania, approvato il bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2026-2028Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028. Il provvedimento è passato con l'astensione de ... ilvescovado.it BUONA PASQUA A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE. Con l’avvicinarsi delle AMMINISTRATIVE, credo sia giusto parlare anche del modo in cui si vuole AMMINISTRARE. Il BILANCIO PARTECIPATO può essere uno strumento utile per dare più VOC - facebook.com facebook