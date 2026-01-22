Gestione rifiuti urbani | confronto con i cittadini cinque incontri nei quartieri

Il Comune di Brindisi avvia un percorso di ascolto territoriale dedicato alla gestione dei rifiuti urbani. Attraverso cinque incontri nei quartieri, si intende raccogliere le opinioni e le esigenze dei cittadini su differenziazione, qualità del servizio e contrasto agli abbandoni illeciti. Un’opportunità per coinvolgere la comunità e migliorare insieme la gestione sostenibile dei rifiuti nel territorio.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.