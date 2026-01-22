Gestione rifiuti urbani | confronto con i cittadini cinque incontri nei quartieri
Il Comune di Brindisi avvia un percorso di ascolto territoriale dedicato alla gestione dei rifiuti urbani. Attraverso cinque incontri nei quartieri, si intende raccogliere le opinioni e le esigenze dei cittadini su differenziazione, qualità del servizio e contrasto agli abbandoni illeciti. Un’opportunità per coinvolgere la comunità e migliorare insieme la gestione sostenibile dei rifiuti nel territorio.
BRINDISI - Il Comune di Brindisi sta promuovendo un’attività strutturata di processo di ascolto territoriale, dedicata ai temi della gestione dei rifiuti urbani, della corretta differenziazione, dell’andamento del servizio, del contrasto agli abbandoni illeciti.L’iniziativa si inserisce nel.🔗 Leggi su Brindisireport.it
