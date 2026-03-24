Atc 3 Ternano-Orvietano Roberto Romani | Risultato eccezionale e gestione oculata L’analisi del bilancio consuntivo

Il Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia n. 3 Ternano-Orvietano ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025 durante una riunione. Roberto Romani ha definito il risultato come eccezionale e ha sottolineato la gestione oculata delle risorse. La decisione è stata presa con il consenso di tutti i membri presenti.

I numeri e la soddisfazione del presidente: “Non bisogna abbassare la guardia poiché è fondamentale continuare con una gestione attenta delle risorse” Il Comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia n. 3 Ternano Orvietano ha approvato all’unanimità dei presenti, il bilancio consuntivo 2025. Chiude con un avanzo di amministrazione di 57.621,76 euro e un risultato complessivo, comprensivo del recupero dal fondo debiti prescritti, di circa 112.621,76 euro. A margine dell’approvazione il presidente Roberto Romani spiega che: “Si tratta di un risultato eccezionale che premia una gestione oculata e orientata alla prevenzione. Abbiamo ridotto drasticamente i danni da fauna selvatica alle colture agrarie, passando da oltre 300. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Atc 3 Ternano-Orvietano, confermata la validità dell’elezione di Roberto Romani: “Piena legittimità e bontà della strategia difensiva”Il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, il ricorso promosso dall'Associazione Libera Caccia... Leggi anche: Pedopornografia: Viola, 'arresti risultato eccezionale, fenomeno odioso e in aumento'