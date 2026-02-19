Bevande zuccherate e ansia | cosa dice la ricerca
Una nuova ricerca rivela che il consumo di bevande zuccherate può influenzare l’umore degli adolescenti. Lo studio mostra come l’assunzione frequente di bibite dolci possa aumentare i livelli di ansia tra i giovani. Durante l’indagine, i ricercatori hanno osservato che i ragazzi che bevono molte bibite zuccherate riferiscono più spesso sensazioni di agitazione e nervosismo. La scoperta apre interrogativi sui rischi per la salute mentale legati a queste bevande. Molti adolescenti preferiscono queste bevande per il sapore, senza immaginare gli effetti sulla loro serenità.
Le bevande zuccherate non incidono soltanto su peso e metabolismo. Sempre più ricerche suggeriscono che possano avere effetti anche sull’equilibrio emotivo degli adolescenti. Una recente revisione scientifica ha infatti individuato un’associazione costante tra consumo elevato di bibite ricche di zucchero e aumento dei sintomi di ansia nei giovani. Un dato che invita a guardare alla dieta non solo come fattore fisico, ma come elemento chiave del benessere complessivo. Lo studio ha analizzato i risultati di diverse indagini precedenti che esploravano il legame tra alimentazione e salute mentale in età adolescenziale. 🔗 Leggi su Cibosia.it
