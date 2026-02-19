Bevande zuccherate e ansia negli adolescenti | lo studio
Uno studio recente rivela che il consumo di bevande zuccherate può aumentare i sintomi di ansia tra gli adolescenti. La ricerca ha analizzato i comportamenti di giovani tra i 12 e i 18 anni, trovando una correlazione tra bibite dolci e sensazioni di stress o agitazione. I ricercatori spiegano che l’eccesso di zuccheri potrebbe influenzare i livelli di serotonina nel cervello, peggiorando lo stato emotivo. Per questo motivo, alcuni esperti suggeriscono di limitare le bevande zuccherate tra i più giovani. La domanda ora riguarda l’effettivo ruolo di queste bibite nel peggiorare l’ansia.
Le bevande zuccherate non incidono soltanto sulla linea o sul metabolismo. Secondo una recente revisione scientifica, potrebbero essere collegate anche a un aumento dei sintomi di ansia negli adolescenti. Un dato che apre nuove riflessioni sul rapporto tra alimentazione e salute mentale. Una vasta analisi di studi precedenti ha evidenziato un’associazione costante tra il consumo elevato di bevande ad alto contenuto di zucchero e una maggiore presenza di sintomi ansiosi nei giovani. Tra le bevande prese in esame rientrano bibite gassate, energy drink, succhi di frutta zuccherati, tè e caffè con zucchero aggiunto e latte aromatizzato. 🔗 Leggi su Billipop.com
