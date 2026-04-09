Matteo Berrettini si trova ancora al 90° posto nel ranking ATP, dopo aver disputato gli ottavi di finale all’ATP Masters 1000 di Montecarlo. La sua posizione è rimasta stabile anche con questa partecipazione, garantendogli un buon piazzamento in vista del prossimo torneo sulla terra battuta in Francia. La classifica del tennista italiano non ha subito variazioni significative dopo l’evento monegasco.

L'equilibrio del ranking ATP di Matteo Berrettini si è consolidato dopo la conclusione della sua avventura agli ottavi di finale dell'ATP Masters 1000 di Montecarlo, un risultato che mantiene l'azzurro in una posizione di sicurezza per la prossima sfida sulla terra battuta francese. Nonostante la frenata nel principato monegasco, i numeri confermano una stabilità che permette al tennista di guardare con serenità all'imminente arrivo del Roland Garros. Il bilancio matematico tra Montecarlo e la t . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Berrettini resta al 90° posto: la matematica che salva il Roland Garros

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