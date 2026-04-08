Berrettini-Fonseca ATP Montecarlo 2016 | orario tv programma streaming

Matteo Berrettini disputerà gli ottavi di finale del torneo ATP di Montecarlo contro Joao Fonseca. La partita si gioca nel contesto del Masters 1000 e si svolgerà in una data e orario ancora da definire. Sono previste diverse opzioni di visione, tra cui la trasmissione in diretta televisiva e lo streaming online. La sfida si inserisce nel percorso del torneo, con i giocatori che cercano di avanzare ulteriormente nel tabellone.

Matteo Berrettini affronterà Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo un primo turno durato soltanto quattro game contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut e dopo aver firmato la grande impresa contro il russo Daniil Medvedev (numero 10 del mondo travolto con un doppio 6-0), il tennista italiano tornerà in scena sulla terra rossa del Principato per incrociare il talentuoso brasiliano, che è riuscito a spuntarla al terzo set contro il francese Arthur Rinderknech. L’appuntamento è per giovedì 9 aprile alle ore 11.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Court des Princes. Il 29enne romano, numero 90 del ranking ATP, incrocerà il 19enne sudamericano, numero 40 del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2016: orario, tv, programma, streaming Berrettini-Medvedev ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Daniil Medvedev al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito sulla terra rossa del Principato... Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingIl match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano e lo spagnolo sarà il primo di giornata, con il programma sul Court Rainier III... Temi più discussi: Live Matteo Berrettini - João Fonseca - Montecarlo Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 09/04/2026; Atp Montecarlo, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Masters 1000 Monte-Carlo: il tabellone completo; Montecarlo, il programma di mercoledì: esordio per Musetti, in campo anche Berrettini e Cobolli. Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2016: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo un primo turno durato soltanto quattro game contro lo ... oasport.it Berrettini-Fonseca, ottavi Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tvPercorso netto finora nel Principato di Monaco per Matteo, atteso però da un test impegnativo: sulla sua strada il brasiliano che ha spaventato Sinner a Indian Wells ... corrieredellosport.it Al Master 1000 di Montecarlo sarà Fonseca l'avversario di Berrettini agli ottavi di finale. Ai 16esimi, il brasiliano ha eliminato in tre set il francese Rinderknech #ANSA x.com BERRETTINI- FONSECA CHE SFIDA A MONTE-CARLO! Il giovane fenomeno brasiliano Joao Fonseca supera Arthur Rinderknech in una battaglia di tre set (7-5, 4-6, 6-3) e vola agli ottavi di finale del Masters 1000. Sulla sua rotta c'è il nostro - facebook.com facebook