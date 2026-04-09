Berrettini-Fonseca | highlights Montecarlo

Nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, Matteo Berrettini è stato eliminato negli ottavi di finale da Joao Fonseca con un risultato di 6-3, 6-2. La partita si è conclusa in due set, con Fonseca che ha conquistato la vittoria lasciando Berrettini senza possibilità di recupero. Qui di seguito i momenti salienti di questa sfida.

Gli highlights della sconfitta in due set (6-3 6-2) di Matteo Barrettini contro Joao Fonseca negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Berrettini-Fonseca: highlights Montecarlo Atp Montecarlo, Berrettini si arrende all'astro nascente Fonseca: 6-3/6-2Si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6. Berrettini-Fonseca, ATP Montecarlo 2016: orario, tv, programma, streamingMatteo Berrettini affronterà Joao Fonseca agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo: dopo un primo turno durato soltanto quattro game... Berrettini-Fonseca: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo Temi più discussi: Berrettini-Fonseca oggi a Monte-Carlo: ecco dove vederla su Sky; Matteo Berrettini - Joao Fonseca al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Berrettini-Fonseca vale un posto nei quarti: quando e dove vederla; Montecarlo, oggi Berrettini-Fonseca agli ottavi: orario, precedenti e dove vederla. Berrettini-Fonseca: highlights Atp Monte-Carlo. VIDEOMatteo Berrettini saluta il Masters 1000 di Monte-Carlo agli ottavi, sconfitto da Joao Fonseca per 6-3, 6-2 in poco più di un’ora. L’italiano ha faticato al servizio e non è riuscito a incidere con il ... sport.sky.it LIVE Berrettini-Fonseca 3-6, 2-6, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: azzurro poco efficace al servizio, domina il brasilianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MACHAC (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI (3° MATCH DALLE ... oasport.it Finisce qui l'avventura di Matteo Berrettini nell'ATP di Montecarlo. Il giovane Fonseca mostra tutto il suo talento e chiude il match con un 6-3; 6-2; senza storia. Un vero peccato dopo l'exploit contro Medvedev che faceva sperare in un Matteo nelle condizioni fis - facebook.com facebook Niente quarti di finale per Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista romano ha ceduto in due set 6-3 6-2 al giovane brasiliano Joao Fonseca. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com