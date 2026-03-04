Tempo asciutto e temperature miti | Lombardia protetta dall’anticiclone

L'anticiclone che interessa l'Europa centro-meridionale garantisce condizioni di tempo stabile e temperature miti in Lombardia. La regione rimane protetta dalle perturbazioni atlantiche, che non portano pioggia o maltempo. Le previsioni indicano giornate con cieli sereni e valori termici che si mantengono al di sopra della media stagionale. Nessuna perturbazione significativa è prevista nei prossimi giorni.

L'anticiclone centrato sull'Europa centro-meridionale proteggerà la nostra regione dalle perturbazioni atlantiche con tempo asciutto. Le temperature resteranno miti per il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Mercoledì 4 marzo 2026 Tempo Previsto: Per l'intera giornata sui rilievi cielo sereno o poco nuvoloso, in pianura cielo variabilmente nuvoloso ma con tempo asciutto. Temperature: Minime comprese tra 8 e 10°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 11 e 14°C. Venti: In pianura deboli da sud-ovest, in quota deboli da sud-ovest. Giovedì 5 marzo 2026 Tempo Previsto: Per l'intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse ma con tempo asciutto.