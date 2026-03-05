L’anticiclone protegge la Bergamasca | meteo asciutto e temperature miti

L’anticiclone mantiene il cielo sereno e le temperature miti sulla Bergamasca. Le previsioni indicano un periodo senza pioggia, con giornate caratterizzate da clima stabile. Francesco Costa del Centro meteo lombardo spiega le condizioni attuali e fornisce un’idea di cosa aspettarsi nelle prossime ore e nei giorni a venire. La situazione resta invariata, con il tempo che si mantiene asciutto e soleggiato.

Temperature miti e tempo asciutto nel nostro territorio. Francesco Costa del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica L'anticiclone centrato sull'Europa centro-meridionale proteggerà la nostra regione dalle perturbazioni atlantiche con tempo asciutto. Le temperature resteranno miti per il periodo. Tempo preisto: per l'intera giornata sui rilievi alpini cielo sereno o poco nuvoloso, altrove cielo variabilmente nuvoloso ma con tempo asciutto. Possibili nebbie nottetempo e al primo mattino sulle medio-basse pianure in rapido dissolvimento nel corso della mattinata.