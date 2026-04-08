Da giovedì 9 aprile, una nuova serie Rai vede tra gli interpreti Claudio Bisio e Valentina Lodovini, che hanno già recitato insieme in film come Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. La trama si svolge in un’area dell’Appennino, dove Bisio interpreta il ruolo di Uno Sbirro. La serie si inserisce nel panorama televisivo italiano con protagonisti conosciuti e ambientazioni tradizionali.

Diversi anni fa Claudio Bisio e Valentina Lodovini recitarono insieme in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord e da giovedì 9 aprile saranno curiosamente tra gli interpreti di una nuova serie Rai che si sarebbe potuta tranquillamente intitolare Bentornato al Nord. E invece si chiama Uno Sbirro in Appennino. Sì, perchè il protagonista interpretato da Bisio, Vasco Benassi, è un commissario con una lunga carriera alle spalle che per “punizione” viene rispedito al mittente, ovvero nell’ immaginario paesino di Muntagò dal quale proviene. E, dopo anni passati in città, deve riprendere contatto con una realtà fatta di tradizioni e spopolamento, con la famiglia e gli amori di un tempo, in un viaggio di riscoperta che gli cambierà la vita. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Claudio Bisio diventa Uno Sbirro in Appennino

‘Uno sbirro in Appennino’ con Claudio Bisio: cast, trama e quando in tv‘Uno sbirro in Appennino‘ è la nuova fiction di Rai1 che vede come protagonista Claudio Bisio.

Claudio Bisio in Uno sbirro in Appennino: trama, cast e quando va in ondaLa nuova fiction di Rai1, Uno sbirro in Appennino, si annuncia come uno degli appuntamenti televisivi più attesi della primavera.

Uno sbirro in Appennino, intervista a Claudio Bisio: Vasco Benassi è stato scritto su di me

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Uno sbirro in Appennino dal 9 aprile 2026 su rai 1 con protagonista Claudio Bisio. Lo vedrai #unosbirroinappennino #claudiobisio #lvs #laverasquadra - facebook.com facebook

Claudio Bisio commissario guascone in «Uno sbirro in Appennino», «ma non amo le divise» x.com