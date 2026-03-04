LE ROSSE PERGAMENE PER L’8 MARZO PREMIANO I POETI CHE HANNO RESO OMAGGIO ALLA FIGURA FEMMINILE

Il 8 marzo, le “Rosse Pergamene” sono state consegnate a poets che hanno scritto versi dedicati alla figura femminile. Liliana Biondi ha ricevuto il premio 2026 “Una donna per la Cultura”. Durante l'evento, sono stati inoltre premiati Mario Narducci e Pierfranco Bruni con riconoscimenti per il loro contributo alla poesia e alla cultura femminile. La cerimonia si è svolta in presenza di pubblico e organizzatori.

ROMA – Liliana Biondi, Mario Narducci e Pierfranco Bruni sono stati scelti tra i poeti premiati nei 25 anni de LE ROSSE PERGAMENE e proposti alla giuria da ANNA MANNA, ideatrice ed organizzatrice del premio nel quarto di secolo che ha cambiato il mondo. Non è stata semplice la scelta. I più bei nomi della cultura italiana, infatti, sono passati tra gli applausi del Premio "Le Rosse Pergamene", negli ultimi anni diventato un vero e proprio progetto culturale con grandi sviluppi nel web. La scelta viene non a caso annunciata per la ricorrenza dell'8 Marzo dedicata alla Donna. Il Premio per la Poesia 2026 viene tributato a due grandi poeti: