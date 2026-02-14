LE ROSSE PERGAMENE DEL NUOVO UMANESIMO FESTEGGIANO IL 25° COMPLEANNO

Le rosse pergamene del Nuovo Umanesimo festeggiano il loro 25° compleanno, dopo che l’artista Milena Petrarca ha ricevuto un superpremio per il suo dipinto “Matilda – l’amore dell’imperatore”. La tavola, realizzata per una poesia di Anna Manna, è stata presentata nel 2001 al Caffè Greco di Roma. La cerimonia di anniversario si è svolta in un clima di festeggiamenti e riconoscimenti.

Superpremio all'artista Milena Petrarca per il dipinto Matilda – l'amore dell'imperatore, creato per l'omonima poesia di Anna Manna Roma, Caffè Greco, 2001 – Presentazione volume Le rosse pergamene, di Anna Manna ROMA -. Il Premio LE ROSSE PERGAMENE DEL NUOVO UMANESIMO nacque nel 2001 dopo la pubblicazione del volume "Le rosse pergamene – poesie d'amore" di Anna Manna. Il libro, prefato dal grande poeta scomparso Elio Fiore, fu presentato a Roma nel novembre 2001 al Caffè Greco, alla presenza di noti poeti e letterati. A febbraio del 2002 prese avvio il Premio vero e proprio in Via Veneto, al Caffè Strega, con un successo di pubblico incredibile, premiando liriche di giovanissimi poeti in erba. LE ROSSE PERGAMENE FESTEGGIANO IL 25° COMPLEANNOE allora Buon 25° Anniversario alle ROSSE PERGAMENE DEL NUOVO UMANESIMO. A novembre prossimo sarà una festa davvero grande e indimenticabile, con tutti i numerosi insigniti in questo quarto di secolo ...