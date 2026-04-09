Benevento comitato per il masterplan di utilizzo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro

A Benevento, si è svolta una riunione presso la Rocca dei Rettori su richiesta di Nino Lombardi, con il coinvolgimento di un comitato dedicato al masterplan di utilizzo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro. La discussione ha coinvolto diverse parti interessate per analizzare gli aspetti legati alla gestione e allo sfruttamento dell’acqua proveniente dal bacino. La seduta è durata circa due minuti e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e tecnici.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è riunito alla Rocca dei Rettori, su richiesta di Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, il Comitato istituito con Protocollo d’intesa dell’8 febbraio 2023 finalizzato alla individuazione delle opere irrigue di distribuzione della risorsa accumulata nell’ invaso di Campolattaro sul fiume Tammaro. Scopo dell’incontro di lavoro è stato quello di presentare ai sottoscrittori del documento di intesa, secondo le procedure previste, il Masterplan predisposto dal Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano a tanto incaricato dalla Regione Campania, per la individuazione delle opere a servizio delle aree irrigabili del Sannio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, comitato per il masterplan di utilizzo della risorsa idrica dell’invaso di Campolattaro Fernando Errico (Forza Italia) sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficioUNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. Comitato di quartiere di Ravagnese, S. Elia e Saracinello: aggiornato il MasterplanNel cuore di un quartiere in continua evoluzione, il Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello ha aggiornato il suo Masterplan,... Temi più discussi: Gazzetta di Benevento; COMITATO OPERATIVO VIABILITÀCHIUSA L’A14 TRA VASTO SUD E TERMOLI; Il trionfo del Benevento mette tutti d’accordo: Occasione per il Sannio; Rassegna Benevento LibrAria: Amerigo Ciervo ha presentato il suo ultimo libro La CARNE il SANGUE il BOSCO. Il trionfo del Benevento mette tutti d’accordo: «Occasione per il Sannio»Dal mondo della politica a quello imprenditoriale passando per la società civile, la promozione del Benevento calcio in serie B ha messo d’accordo tutti. «Esprimo le ... ilmattino.it Benevento in festa per la B e il patron sogna il grande salto in AL’abbraccio tra il presidente del club e la tifoseria giallorossa di ritorno dal derby vinto a Salerno: l'ambizione è tornare in A. Confermato Floro Flores in ... napoli.repubblica.it Le manifestazioni il 24-25-26 aprile a piazza Roma #Benevento - facebook.com facebook Vigorito, 'mi prendo merito di essere rimasto per riportare il Benevento in B'. 'Sono rimasto per amore di questa città senza bisogno di apparire' #ANSA x.com