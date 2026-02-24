Fernando Errico Forza Italia sostiene l’appello di Coldiretti per un utilizzo strategico della Diga di Campolattaro a beneficio

Fernando Errico, esponente di Forza Italia, ha deciso di sostenere l’appello di Coldiretti chiedendo che la diga di Campolattaro venga utilizzata strategicamente per favorire l’agricoltura nel Sannio. Errico ha sottolineato l’importanza di sfruttare al massimo le risorse idriche a disposizione, evidenziando come un uso più efficiente possa portare benefici concreti alle imprese locali. La proposta mira a garantire un miglioramento nella gestione delle risorse, coinvolgendo direttamente le comunità della zona.

Il consigliere regionale Fernando Errico raccoglie l’appello di Coldiretti: “La diga di Campolattaro sia al servizio del Sannio”. Il Consigliere Regionale di Forza Italia, Fernando Errico, fa proprio l’appello lanciato da Coldiretti e rilancia con forza la necessità di affrontare in maniera strutturale e definitivo la questione dell’approvvigionamento idrico. “La voce degli agricoltori – d ichiara Errico – non può restare inascoltata. La campagna di ascolto promossa da Coldiretti sul territorio fotografa una realtà chiara: l’acqua rappresenta oggi la prima emergenza per il nostro comparto primario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Cercasi Ingegnere Responsabile della Diga di Campolattaro: pubblicato l’avviso della ProvinciaLa Provincia ha pubblicato l’avviso per la ricerca dell’Ingegnere Responsabile della Diga di Campolattaro, situata sul fiume Tammaro.

Fernando Errico (FI) entra nelle Commissioni strategiche e nell’Ufficio di Presidenza della VII Commissione AmbienteFernando Errico, consigliere regionale di Forza Italia, entra nelle Commissioni strategiche e nell’Ufficio di Presidenza della VII Commissione Ambiente.

