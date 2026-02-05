Comitato di quartiere di Ravagnese S Elia e Saracinello | aggiornato il Masterplan

Il Comitato di quartiere di Ravagnese, Sant’Elia e Saracinello ha aggiornato il suo Masterplan. Si tratta di un documento che raccoglie le proposte dei cittadini e le mette nero su bianco, cercando di rispondere alle esigenze più urgenti del quartiere. Ora, con le nuove modifiche, si punta a rendere più concreti alcuni interventi e a coinvolgere ancora di più chi vive in queste zone. La discussione è aperta e ci sono già diverse idee sul tavolo per migliorare gli spazi pubblici e i servizi.

Nel cuore di un quartiere in continua evoluzione, il Comitato di Quartiere di Ravagnese, Sant'Elia e Saracinello ha aggiornato il suo Masterplan, strumento di proposta civica che si evolve in base alle esigenze reali dei cittadini. Il documento, ormai consolidato e strutturato, è stato rinnovato per riflettere le nuove proposte che emergono direttamente dal territorio, grazie alla partecipazione attiva dei residenti. La procedura, ormai consolidata, si basa su un modello metodologico che analizza criticità, definisce obiettivi, individua interventi operativi e monitora l'andamento delle azioni.

