Questa mattina è stato annunciato chi saranno i portabandiera delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Comitato Olimpico Internazionale e la Fondazione hanno scelto dieci atleti e personalità di spicco, tra cui il famoso maratoneta Kipchoge e la leggenda dello sci Nones. Sono loro a sfilare con la bandiera olimpica durante la cerimonia di apertura, che si svolgerà tra poche ore.

(Adnkronos) - Sono dieci le personalità di rilievo internazionale, scelte dal Cio e da Fondazione Milano Cortina 2026 per portare la bandiera olimpica durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali. Atlete e atleti, ma anche persone che per il valore delle loro storie umane e professionali incarnano i principi di pace, unità e solidarietà che ispirano il Movimento Olimpico. Dal re della maratona Eliud Kipchoge, due volte oro olimpico, a Franco Nones, primo campione olimpico italiano della storia dello sci di fondo, ecco le scelte. Intanto, qualche connotato sulla bandiera olimpica, costruita con i cinque cerchi olimpici intrecciati su sfondo bianco, che rappresentano l'unione dei cinque continenti e l'incontro tra atlete e atleti di tutto il mondo presenti ai Giochi: è un emblema senza tempo, capace ancora oggi di parlare al presente e ricordarci la forza dello sport come strumento di dialogo e progresso per l'umanità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dal 're' della maratona Kipchoge alla leggenda azzurra Nones, chi sono i portabandiera olimpici a Milano Cortina

Approfondimenti su Kipchoge Nones

San Siro si prepara a essere protagonista di un evento che va oltre lo sport.

Sono stati annunciati i dieci atleti che porteranno la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kipchoge Nones

Argomenti discussi: Da Tokyo a Siviglia (e Milano?): la primavera calda dei più forti maratoneti d'Italia; Teodorico protagonista della Maratona 2026: il Mausoleo scolpito nella medaglia-mosaico; Gli eroi del nulla -; Mezza Maratona del Marchesato: già 650 iscritti per il via di domenica 22 febbraio.

Dal 're' della maratona Kipchoge alla leggenda azzurra Nones, chi sono i portabandiera olimpici a Milano Cortina(Adnkronos) - Sono dieci le personalità di rilievo internazionale, scelte dal Cio e da Fondazione Milano Cortina 2026 per portare la bandiera ... iltempo.it

Dal 17 al 19 aprile torna, con la sua 11a edizione, la Rimini MarathonDal 17 al 19 aprile Rimini si prepara a vivere uno degli appuntamenti sportivi più attesi con l’ undicesima edizione della Rimini Marathon, un evento che negli anni ha saputo crescere, consolidarsi e ... newsrimini.it

Sergio Mattarella stasera arriverà in tram alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina a San Siro. Come un cittadino qualunque facebook

#Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com