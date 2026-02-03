Alice Pagliarini si racconta | dai 728 indoor alla staffetta azzurra | Sprint Zone

Alice Pagliarini si racconta in un’intervista che spazia dai record indoor ai successi con la staffetta azzurra. La sprinter italiana si apre, parlando delle sue sfide e dei traguardi raggiunti, in un momento di grande entusiasmo per l’atletica italiana.

Nuovo appuntamento del martedì con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai protagonisti del presente e del futuro azzurro. Ospite della puntata è Alice Pagliarini, giovane velocista marchigiana classe 2005, una delle sprinter italiane più interessanti della nuova generazione. Allenata dal padre Andrea Pagliarini, ex sprinter, Alice sta vivendo una fase di crescita costante e strutturata. La stagione indoor 2025 l’ha vista migliorare sensibilmente il proprio primato personale nei 60 metri indoor, portandolo fino a 7”28, un crono che la proietta tra le atlete più competitive del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

