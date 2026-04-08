Il beach volley maschile italiano sta vivendo un momento di rinascita, grazie alla crescita della coppia formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso. Questi atleti rappresentano ora un punto di riferimento nel movimento azzurro e contribuiscono a ridare slancio alla disciplina a livello internazionale. La loro presenza sui campi di gara segnala un passo avanti per il settore maschile nel panorama sportivo italiano.

Il beach volley maschile italiano torna a respirare aria di alto livello internazionale grazie alla crescita della coppia formata da Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, oggi punto di riferimento del movimento azzurro. Il successo conquistato nel Challenge di Nayarit, in Messico, rappresenta molto più di una semplice vittoria: è un segnale forte, concreto, che riaccende le ambizioni di un settore che negli ultimi anni aveva faticato a trovare continuità ai vertici del circuito mondiale. Non è un caso che per ritrovare un trionfo italiano in un torneo di questo livello si debba tornare indietro di oltre tre anni, al successo di RossiLupo a Torquay nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Beach volley, la coppia Cottafava/Dal Corso ridà finalmente slancio al settore maschile. E le prospettive…

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Temi più discussi: Cottafava/Dal Corso show! Sono in semifinale nel Challenge di Nayarit al debutto stagionale; Cottafava/Dal Corso sono in finale a Nayarit; Gli azzurri Cottafava/Dal Corso in semifinale a Nayarit; Trionfo azzurro! Cottafava/Dal Corso vincono in Messico e iniziano alla grande la loro stagione.

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Nicolai commenta il successo di Cottafava e Dal Corso in Messico https://www.calciomagazine.net/nicolai-commenta-il-successo-di-cottafava-e-dal-corso-in-messico-243296.html - facebook.com facebook

Tappa del Challenge Pro Tour di Beach Volley a Nayarit : la coppia italiana formata dall’Av. Sc. Gianluca Dal Corso, atleta dell' #AeronauticaMilitare, e da Samuele Cottafava, guidati dal 1° Av. Capo Paolo Nicolai, direttore tecnico delle squadre maschili, si x.com