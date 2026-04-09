Battesimo finisce in tragedia | uomo muore annegato pastora accusata di omicidio colposo

Una cerimonia di battesimo si è conclusa con la morte di un uomo di 61 anni a Birmingham, dopo essere stato trovato annegato. La pastora che aveva officiato il rito è stata formalmente accusata di omicidio colposo per negligenza grave. La comunità religiosa locale ha seguito con attenzione le fasi dell’indagine, che ha portato a questo provvedimento giudiziario. La vicenda ha suscitato discussioni sulla sicurezza durante le cerimonie religiose.

La comunità religiosa di Birmingham, qualche anno fa, è stata scossa da una tragedia inaspettata: un uomo di 61 anni è morto annegato durante una cerimonia di battesimo, e ora la pastora che officiava il rito è stata formalmente accusata di omicidio colposo per negligenza grave. Robert Smith, residente a Brixton, Londra, ha perso la vita l’8 ottobre 2023 in un’abitazione privata su Slade Road, nel quartiere di Erdington a Birmingham. La causa del decesso è stata accertata come annegamento durante un battesimo per immersione organizzato dalla Life Changing Ministries, la chiesa di cui Smith era membro da quattro anni. Pastor charged with manslaughter after man, 61, tragically drowns during baptism ceremony https:t. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Battesimo finisce in tragedia: uomo muore annegato, pastora accusata di omicidio colposo Vasto, a 15 mesi muore per aver ingerito cocaina: la madre accusata di omicidio colposoLe indagini della Procura escludono la morte in culla, la donna dovrà rispondere anche di false informazioni al pubblico ministero Un’ingestione di... Paura a Roma, uomo muore accoltellato: lite davanti al supermercato finisce in tragedia, due fermi per omicidioUna lite finisce in tragedia a Cornelia, nel quadrante nord ovest della capitale.