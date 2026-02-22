Paura a Roma uomo muore accoltellato | lite davanti al supermercato finisce in tragedia due fermi per omicidio

Un uomo è stato accoltellato durante una lite davanti a un supermercato a Cornelia e non ce l’ha fatta. La discussione tra i due è scoppiata per motivi di vicinato e si è intensificata rapidamente. I passanti hanno chiamato subito i carabinieri, che sono intervenuti sul luogo. I soccorsi hanno tentato di rianimare la vittima, ma senza successo. La polizia ha fermato due persone coinvolte nell’episodio. La ricostruzione dei fatti prosegue.

Una lite finisce in tragedia a Cornelia, nel quadrante nord ovest della capitale. Sul posto i carabinieri.