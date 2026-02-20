Vasto a 15 mesi muore per aver ingerito cocaina | la madre accusata di omicidio colposo

A Vasto, un bambino di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina, causando la sua scomparsa improvvisa. Le autorità ritengono che la madre abbia avuto responsabilità nell’accaduto, accusandola di omicidio colposo. Le indagini escludono che il decesso sia stato causato da problemi in culla, concentrandosi invece sull’ambiente domestico. La donna dovrà rispondere anche di aver fornito false informazioni al pubblico ministero durante le verifiche. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ora attende sviluppi sull’indagine.

Le indagini della Procura escludono la morte in culla, la donna dovrà rispondere anche di false informazioni al pubblico ministero Un'ingestione di cocaina avvenuta all'interno dell'abitazione di famiglia sarebbe la causa scioccante della morte del bambino di 15 mesi deceduto lo scorso agosto a Vasto. A stabilirlo sono state le indagini coordinate dalla Procura che hanno escluso le prime ipotesi di una morte in culla o di un soffocamento accidentale per ingestione di un corpo estraneo. "Intossicazione acuta" questa la causa del decesso del piccolo dopo essere stato trasportato dalla madre in ospedale in condizioni gravissime.