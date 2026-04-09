Un procedimento giudiziario coinvolge il comico romano Maurizio Battista, che si trova sotto indagine presso la Procura di Roma per stalking e diffamazione aggravata. La vicenda nasce da una denuncia presentata dall’ex manager, Fabio Censi, che accusa Battista di comportamenti molesti e diffamatori. Nel corso delle indagini sono emerse anche questioni finanziarie, con circa 1,5 milioni di euro che si ritiene siano scomparsi. La disputa legale ha suscitato attenzione nel mondo dello spettacolo locale.

Un acceso conflitto legale ha travolto il mondo dello spettacolo romano, portando il comico Maurizio Battista davanti alla Procura di Roma dopo una denuncia per stalking e diffamazione aggravata presentata dal suo ex manager, Fabio Censi. Al centro della contesa ci sono video pubblicati sui social media che avrebbero alimentato un clima di tensione, con accuse di sottrattori di denaro che superano l’importo di un milione e mezzo di euro. Le accuse nel verbale e la dinamica dei video social. La vicenda, che ha preso una piega giudiziaria definitiva, affonda le radici in una rottura avvenuta nel gennaio scorso tra l’artista e l’impresario, il cui legame professionale era iniziato nel 2018. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Battaglia legale tra Battista e l’ex manager: accuse e 1,5 mln spariti

“Denunciato”. Maurizio Battista, scontro con l’ex manager e accuse pesanti: si va in tribunaleSi trasforma in un caso giudiziario il rapporto professionale che per anni ha legato Maurizio Battista a questa persona.

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Maurizio Battista, l’ex manager lo denuncia per stalking: «Video diffamatori, ora intervenga il giudice». Cosa sta succedendoIl sodalizio professionale che per anni ha legato Maurizio Battista al suo manager Fabio Censi è degenerato in una durissima battaglia legale. Il comico romano è stato ... leggo.it

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