Bassetti | Troppa ignoranza sul sesso dite che non correte rischi poi venite a farvi curare coi soldi pubblici
Il direttore di una clinica di Malattie infettive ha commentato la situazione dell'educazione sessuale nel Paese, affermando che si trova a un livello molto basso. Dopo aver pubblicato un video sulle patologie sessualmente trasmissibili, ha criticato le reazioni ricevute e ha sottolineato come molte persone ignorino i rischi legati al sesso, nonostante poi si rivolgano alle strutture pubbliche per cure.
“Questo Paese è all'anno zero a livello di educazione sessuale”: così sbotta Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, dopo aver visto le reazioni al suo video in cui parlava di patologie sessualmente trasmissibili.Bassetti, mercoledì. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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