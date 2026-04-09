Bassetti | Troppa ignoranza sul sesso dite che non correte rischi poi venite a farvi curare coi soldi pubblici

Il direttore di una clinica di Malattie infettive ha commentato la situazione dell'educazione sessuale nel Paese, affermando che si trova a un livello molto basso. Dopo aver pubblicato un video sulle patologie sessualmente trasmissibili, ha criticato le reazioni ricevute e ha sottolineato come molte persone ignorino i rischi legati al sesso, nonostante poi si rivolgano alle strutture pubbliche per cure.