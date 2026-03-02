Una svastica coi sassi tinti dai bimbi al Grest | 10 giorni per farvi avanti poi scatta la denuncia

Una famiglia che portava i figli al parco giochi dell’oratorio di Arco ha scoperto domenica mattina, 1° marzo 2026, una svastica realizzata con sassi colorati dai bambini durante un’attività del Grest. La scritta è stata trovata in un'area dedicata ai giochi e ha suscitato immediatamente sdegno tra i presenti. La famiglia ha annunciato che dopo dieci giorni procederà con una denuncia se non ci saranno interventi.

Una svastica costruita con i sassi colorati dai bambini durante un Grest. È questa la "brutta sorpresa" trovata domenica mattina, 1° marzo 2026, da una famiglia che ha portato i figli al parco giochi dell'oratorio di Arco. Il fatto è stato segnalato ai volontari di Noi Arco, che sui social hanno lanciato un appello rivolgendosi agli autori di questo gesto. "Vogliamo essere chiari: non si tratta di una bravata" hanno scritto sul gruppo Facebook Sei di Arco se, precisando che quei sassi erano stati decorati per l'orto dell'associazione. "Siamo un oratorio. Il nostro lavoro è accogliere, educare, accompagnare le persone anche quando sbagliano....

