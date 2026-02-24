un drone pagato coi soldi pubblici ma sugli operatori il conto non torna

Il Comune di Cascina ha speso 15 mila euro per acquistare un drone e formare sei operatori, ma ancora non è chiaro come siano stati impiegati i fondi pubblici. La cifra è stata destinata a un progetto specifico, tuttavia alcuni dettagli sui risultati raggiunti rimangono oscuri. I cittadini si chiedono se l’investimento abbia prodotto i risultati sperati e come siano stati gestiti i fondi pubblici. La trasparenza su questa operazione rimane una priorità.

"Spesi 15 mila euro per un drone e per la formazione di sei operatori, il Comune di Cascina faccia chiarezza". Lo chiede il capogruppo di Valori e Impegno Civico, Dario Rollo, candidato a sindaco per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, sostenuto da Libertà e Democrazia. Rollo, in una nota congiunta con il consigliere Lorenzo Peluso, ha annunciato di aver promosso un’attività ispettiva sulle spese sostenute per l’acquisto di un drone destinato al Centro Operativo Comunale di Cascina e per i corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle licenze Enac. Spese che, secondo quanto dichiarato, "meritano chiarimenti puntuali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

